Hazırlıksız yakalanmayın! Meteoroloji’den 9 ile uyarı: O saatlere dikkat

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ ve İstanbul ile öğle saatlerinden sonra batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saalerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu