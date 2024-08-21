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Aydın'da çıkan yangın yan bahçeye sıçramadan söndürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 17:28 Güncelleme: 21.08.2024 17:29
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Aydın’da çıkan yangın yan bahçeye sıçramadan söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yol kenarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baHçeye sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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