Enkazdan sahaya 'Görkem'li dönüş! Ailesine sözü var Muslera gibi olacak
Hataylı Görkem Çakmak, anne, baba ve iki kız kardeşini depremde kaybetti. 10 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan genç kaleci 1.5 yılda birçok ameliyat oldu. Yeşil sahalara dönen Görkem, yaptığı kurtarışlarla ayakta alkışlandı.
Asrın felaketi depremlerinde Hatay'da oturdukları binanın çökmesi sonucu 10 saat kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarılan amatör futbolcu Hataylı Görkem Çakmak (21) aylarca süren tedavinin ardından yeşil sahalara döndü.
Depremde anne, baba ve ikiz kız kardeşlerini kaybeden genç kaleci, "Ankara ve Mersin'de tedaviden geçtim. Ailemin hayali beni futbolcu olarak görmekti. 1.5 yıl aradan sonra tekrar sahalara döndüğüm an gözlerim tribünde ailemi aradı. Çünkü onlar her maçıma gelirlerdi. Duygusal anlar yaşadım. Galatasaray taraftarıyım ve en büyük hayalim Muslera gibi çok iyi bir kaleci olmak" dedi.
1.5 YIL SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Sabah'ın haberine göre Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremleri sırasında Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Görkem Çakmak ve ailesinin oturdukları 2 katlı bina çöktü.
Görkem enkazdan 10 saat sonra sağ olarak çıkartılırken, babası Orhan, annesi Sevgi ve ikiz kız kardeşleri 17 yaşındaki Ceren ile Cevher hayatlarını kaybetti. İki ayağından ve belindeki rahatsızlıktan dolayı çeşitli ameliyatlar geçiren Görkem 1.5 yıl sonra çok sevdiği yeşil sahalara adım atmanın heyecanını yaşadı.
Deprem öncesi Bölgesel Amatör Lig'de Antakya Belediyespor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi Geleneksel Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvası'yla sahalara yeniden döndü.
AİLESİNE SÖZÜ VAR MUSLERA GİBİ OLACAK
Futbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek için yeşil sahalara döndüğünü anlatan Görkem Çakmak, zor günler geçirdiğini kaydetti.
Mustafa Kemal Üniversitesi Muhasebe Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Çakmak, ailesine verdiği "İyi bir futbolcu olacağım" sözünü yerine getirmek için çok çalışıyor.
Genç file bekçisi, "Depremde bütün ailemi kaybettim. Ankara ve Mersin'de tedaviler gördüm. Benim ve ailemin hayali iyi bir futbolcu olmaktı. Ben bu hayalime bir süre ara verdim. Yaşama geri dönmek zorundaydım ve bunu da futbol sayesinde yapıyorum. Çok iyi bir kaleci olacağım. Çünkü takımımda birinci kaleciydim. Aileme verdiğim futbolcu olacağım sözünü de yerine getireceğim. En büyük hayalim ise taraftarı olduğum Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera gibi olmak. Ayrıca üniversiteye gittiğim için maddi yönden zorlanıyorum. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" diye konuştu.
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