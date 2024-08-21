Enkazdan sahaya ’Görkem’li dönüş! Ailesine sözü var Muslera gibi olacak

Genç file bekçisi, "Depremde bütün ailemi kaybettim. Ankara ve Mersin'de tedaviler gördüm. Benim ve ailemin hayali iyi bir futbolcu olmaktı. Ben bu hayalime bir süre ara verdim. Yaşama geri dönmek zorundaydım ve bunu da futbol sayesinde yapıyorum. Çok iyi bir kaleci olacağım. Çünkü takımımda birinci kaleciydim. Aileme verdiğim futbolcu olacağım sözünü de yerine getireceğim. En büyük hayalim ise taraftarı olduğum Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera gibi olmak. Ayrıca üniversiteye gittiğim için maddi yönden zorlanıyorum. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" diye konuştu.