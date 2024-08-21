Bolu’da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: Devletimiz imdadımıza yetişti!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz: 04.00'te uyandığımda yangının evimize yaklaştığı haberini aldık. Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk. Alevler çok yakına kadar geldi. Köyü boşalttık, anayola çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas her yerden geldiler. Devletimiz imdadımıza yetişti. Allah devletimizi korusun.