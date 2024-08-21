Bolu'da orman yangını nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı: Devletimiz imdadımıza yetişti!
Türkiye genelinde devam eden orman yangınları ekiplerin gece gündüz demeden aralıksız çalışmalarıyla bir bir kontrol altına alınıyor. Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkiinde geçen hafta perşembe günü anız ateşinden çıkan orman yangını, 72 saatlik çalışmayla dün (20 Ağustos Salı) kontrol altına alınabildi. Ekiplerin bölgeden tahliyesini sağladığı vatandaşlar yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Bekirfakılar Köyü mevkiindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Bekirfakılar Köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak Köyü Seferler Mahallesi, Umurlar Köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.
Alevlerin havadan ve karadan müdahalelerle 72 saat sonra 18 Ağustos'ta kontrol altına alınmasıyla köylerine dönen vatandaşlar, bu süreçte neler yaşadıklarını aktardı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz: 04.00'te uyandığımda yangının evimize yaklaştığı haberini aldık. Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk. Alevler çok yakına kadar geldi. Köyü boşalttık, anayola çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi. Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas her yerden geldiler. Devletimiz imdadımıza yetişti. Allah devletimizi korusun.
YERDEKİ KARINCALARA KADAR DUA ETTİM
Dedeler Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen: Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Allah düşmanıma vermesin bu acıları. Yerdeki karıncalara kadar dua ettim. Kuşlar sürü halinde uçup yangından kaçıyordu, ağladık. Rabb'im milletimizi korusun.
STRESTEN VÜCUDUMDA YARALAR ÇIKTI
Ayvatlar Mahallesi'nden 80 yaşındaki Necati Fidan: Yangının akşam üzeri dağdan aşağı doğru inmeye başlamasıyla köyümüz tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasıyla evimize döndük.
Ayvatlar Mahallesi'nden 43 yaşındaki Binnur Altınok: Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı. Alevler evlere çok yakın bir noktaya kadar geldi. Kümesimizin üst tarafı yandı. Allah razı olsun ekipler çabuk müdahale ettiler. Can kaybı yok ama çok korktuk.
HER YERDEN YARDIMIMIZA KOŞTULAR
Çankırı Ilgaz yangını kontrol altına alındı. 4 köydeki 125 vatandaş tedbir amaçlı otele yerleştirildi.
O vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt "Dumanlar çoğalınca köye haber geldi, 'köy boşalsın' diye. Apar topar otele getirildik" derken 82 yaşındaki Emine Tunç "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her yerden yardımımıza geldiler" dedi.
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