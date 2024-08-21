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Esenyurt'ta silahlı kavga! Özel harekat polisi devreye girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 21.08.2024 09:07 Güncelleme: 21.08.2024 10:33
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Esenyurt’ta silahlı kavga! Özel harekat polisi devreye girdi

İstanbul Esenyurt'ta komşusuyla tartışan bir kişi yanına aldığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Şahıs, özel harekat polislerinin desteğiyle gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sularında Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde özel bir sitede meydana geldi.

Pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahışPompalı tüfekle etrafa ateş açan şahış

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
İddiaya göre, komşular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavgaya karışan taraflardan öfkeli adam, ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü. Ardından güvenlik müdürünün kavga eden site sakinine silah çekmesi üzerine şahıs evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahışPompalı tüfekle etrafa ateş açan şahış

Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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