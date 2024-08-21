Esenyurt’ta silahlı kavga! Özel harekat polisi devreye girdi

Pompalı tüfekle etrafa ateş açan şahış

Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.