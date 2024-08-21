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Beylikdüzü'nde kamyon bariyerlere çarptı! D-100'de trafiği durduran kaza

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 12:06 Güncelleme: 21.08.2024 12:25
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Beylikdüzü’nde kamyon bariyerlere çarptı! D-100’de trafiği durduran kaza

Beylikdüzü D-100 karayolu yakuplu mevkiinde hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

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