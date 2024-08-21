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Afyonkarahisar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 05:57
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Afyonkarahisar’daki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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