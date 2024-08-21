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Motosikletle otomobil çarpıştı! Sürücü metrelerce havaya uçtu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 10:54 Güncelleme: 21.08.2024 11:12
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Motosikletle otomobil çarpıştı! Sürücü metrelerce havaya uçtu

Adıyaman'da bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu görüldü.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mecnun Doğan idaresindeki 27TZ 152 plakalı motosiklet ile Yalçın Akın idaresindeki 34 EFZ 82 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayarak çarptığı otomobilin diğer tarafına düştü.

Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mecnun Doğan, olay yerine gelen UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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