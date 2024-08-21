Motosikletle otomobil çarpıştı! Sürücü metrelerce havaya uçtu

Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mecnun Doğan, olay yerine gelen UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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