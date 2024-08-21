Motosikletle otomobil çarpıştı! Sürücü metrelerce havaya uçtu
Adıyaman'da bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu görüldü.
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Mecnun Doğan idaresindeki 27TZ 152 plakalı motosiklet ile Yalçın Akın idaresindeki 34 EFZ 82 plakalı otomobil, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde çarpıştı.
Meydana gelen kazada anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayarak çarptığı otomobilin diğer tarafına düştü.
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