Diyarbakır'daki baraj gölünde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu! Babasıyla aynı kaderi paylaştı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek istediği sırada baraj gölüne giren Hasan Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in babasının da 16 yıl önce yakın bölgede girdiği suda boğulduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Su altında ve yüzeyinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma açılırken, Binen'in babası Mehdi Binen'in de 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu belirtildi.
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