Diyarbakır’daki baraj gölünde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu! Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.