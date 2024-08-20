Yol ayrımından dönmek isterken feci şekilde can verdi! Korkunç olayda yaralılar var

Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Kazada panelvanda yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Salih Bircan bulunduğu yerden çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Bircan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.