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Yol ayrımından dönmek isterken feci şekilde can verdi! Korkunç olayda yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 21:51 Güncelleme: 20.08.2024 21:54
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Yol ayrımından dönmek isterken feci şekilde can verdi! Korkunç olayda yaralılar var

Dehşete düşüren olay Bolu-Mudurnu karayolunda yaşandı. Sürücüsünün yol ayrımından dönmek istediği otomobil başka bir araçla çarpışınca yol savaş alanına döndü. Otomobil sürücüsünün korkunç şekilde hayatını kaybettiği kazada 1 kişi de yaralandı.

Bolu-Mudurnu karayolunda panelvan ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi can verdi.

Örencik köyü yol ayrımında meydana gelen dehşette yol ayrımından dönmek isteyen Salih Bircan yönetimindeki 14 AK 047 plakalı otomobille, Mudurnu-Bolu yolunda seyreden Mustafa A. idaresindeki panelvan araç çarpıştı.

Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandıBolu-Mudurnu yolunda feci kaza! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Kazada panelvanda yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Salih Bircan bulunduğu yerden çıkarıldı.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Bircan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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