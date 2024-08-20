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Samsun'da zincirleme trafik kazası! 5 araç birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 19:11
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Samsun’da zincirleme trafik kazası! 5 araç birbirine girdi

Samsun'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kürtün Deresi mevkisinde saat 15.20'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan 27 AAT 190, 55 T 0058, 55 SA 345, 34 DOC 055 ve 55 TS 315 plakalı otomobiller kazaya karıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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