Samsun’da zincirleme trafik kazası! 5 araç birbirine girdi

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kürtün Deresi mevkisinde saat 15.20'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum'dan Samsun istikametine seyir halinde olan 27 AAT 190, 55 T 0058, 55 SA 345, 34 DOC 055 ve 55 TS 315 plakalı otomobiller kazaya karıştı.