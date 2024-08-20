Bilinçsizlik felaketi getirdi! Mangal sevdası küle çevirdi
Son günlerde yurdun birçok noktasında yangınlar mücadele devam ederken vatandaşlara ormanlık ve otluk alanlarda dikkatli olmaları yönünde peş peşe uyarılar yapılıyor. Bu uyarıyı ciddiye almayanlar da felakete neden oluyor. Buna bir örnek de Kocaeli'de yaşandı. Mangal yaparken çıktığı iddia edilen yangın koca alanı adeta küle çevirdi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde mangaldan çıkan yangında 2 dönümlük alan kül oldu.
Yangın, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Mangaldan çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede etrafa yayıldı.
2 DÖNÜM KÜL OLDU POLİS HAREKETE GEÇTİ
Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı
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