Bilinçsizlik felaketi getirdi! Mangal sevdası küle çevirdi

Mangaldan çıkan yangın 2 dönümlük alanı küle çevirdi.

2 DÖNÜM KÜL OLDU POLİS HAREKETE GEÇTİ

Yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan küle dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı