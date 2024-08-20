Bu kadarı da ’pes’ dedirtti! Fethiye’de yangın için bırakılan sularla yıkandılar

Fethiye'de işletmeciler orman yangınına önlem için yol kenarlarına büyük su bidonları koydu

Bölgenin en güzel ve en çok ziyaret edilen koylarından Boncuklu Koyu'nun bulunduğu ormanlık alanda olası bir yangın ihtimaline karşı 'İlk Müdahaleyi Sen Yap' sloganı ile yolun sağ ve sol tarafına büyük su bidonları koyuldu.