Bu kadarı da 'pes' dedirtti! Fethiye'de yangın için bırakılan sularla yıkandılar
Türkiye son günlerde bilinçsiz vatandaşların çıkardığı orman yangınlarıyla mücadele ederken, tatil beldesi Fethiye'den akılalmaz görüntüler geldi. Fethiye'deki işletmeciler, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında doğayı korumak için adım attı. Ancak bazı vurdumduymazların akıl almaz davranışı herkesi şoke etti. Günübirlikçiler, evlerine gitmeden önce de yangın söndürmek için konulan suyla duş alıyor...
Fethiye'deki işletmeciler, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında doğayı korumak için adım attı.
Bölgenin en güzel ve en çok ziyaret edilen koylarından Boncuklu Koyu'nun bulunduğu ormanlık alanda olası bir yangın ihtimaline karşı 'İlk Müdahaleyi Sen Yap' sloganı ile yolun sağ ve sol tarafına büyük su bidonları koyuldu.
Fethiye'ye gelen tatilcilerin, akılalmaz davranışı ise herkesi şoke etti. Yol kenarlarına araçlarını park eden tatilciler, gün boyu denize girip keyif yapıyor.
YANGIN İÇİN BIRAKILAN SULARLA YIKANDILAR
Sabah'ın haberine göre Günübirlikçiler, evlerine gitmeden önce de yangın söndürmek için konulan suyla duş alıyorlar.
İşletmeciler ise bu durum karşısında hayrete düştüklerini belirtiyor.
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