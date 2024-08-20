Husumetliler birbirine girdi! Dehşet anlarda 1 kişi öldü

Elazığ'da 10 yıllık husumetlilerin kavgasında tekrar kan döküldü.

Olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasının pancar yükleme alanında fabrikaya pancar getiren 4 şahıs, daha önceden tartıştıkları Mustafa Güngör (27) ile halat yüzünden kavga etti. Kavgada 4 kişinin arasında kalan Güngör, bıçaklanarak öldürüldü.