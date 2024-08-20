20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sokak ortasında dehşet! Kavgada kan aktı: 2 yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 01:29
ABONE OL
Sokak ortasında dehşet! Kavgada kan aktı: 2 yaralı var

Konya'da gece saatlerinde sokak ortasında 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralanırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör