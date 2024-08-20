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Adana sokak ortasında dehşet veren olay: Tartıştığı kişiyi başından vurdu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 01:26
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Adana sokak ortasında dehşet veren olay: Tartıştığı kişiyi başından vurdu

Adana'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurulan Cafer G. (35), ağır yaralandı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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