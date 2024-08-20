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Kaçak göçe geçit yok! Ayvacık açıklarında çok sayıda göçmen yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 18:54 Güncelleme: 20.08.2024 19:10
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Kaçak göçe geçit yok! Ayvacık açıklarında çok sayıda göçmen yakalandı

Kaçak göç ile mücadele yurdun tüm noktalarında titizlikle sürüyor. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler düğmeye bastı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 18'i çocuk toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

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