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Sakarya'da kırmızı ışıkta karşıya geçmek isterken canından oluyordu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 12:56
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Sakarya’da kırmızı ışıkta karşıya geçmek isterken canından oluyordu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye motosikletin çarptığı ve 3 kişinin yaralanması ile neticelenen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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