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Jandarma yangınlara karşı ormanları havadan ve karadan denetliyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 12:45 Güncelleme: 20.08.2024 12:54
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Jandarma yangınlara karşı ormanları havadan ve karadan denetliyor

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaz sezonunda muhtemel orman yangınlarına karşı 'havadan ve karadan' denetim gerçekleştiriyor. Ekipler, ulaşılması güç noktaları dron kullanarak kontrol ediyor.

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