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Akaryakıt istasyonunda kan aktı! 1 ölü | Yer: Şanlıurfa

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 13:24 Güncelleme: 20.08.2024 13:32
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Akaryakıt istasyonunda kan aktı! 1 ölü | Yer: Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki akaryakıt istasyonunda iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesiyle taraflar kavgaya tutuştu. Çıkan hengamede, kavgaya karışan İbrahim Halil Yıldırım'a kurşun isabet etti. Şanssız adam hayatını kaybederken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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