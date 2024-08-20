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Muş’ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 16:47
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Muş’ta çocukların güç denemesi az daha faciayla sonuçlanıyordu

Muş'ta site içerisinde oyun oynayan çocukların güç denemesi yapmak için itekledikleri park halindeki aracın hareket etmesiyle az daha bir faciaya neden oluyorlardı.

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