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Hakkari'de kaçak avcılara geçit yok! Tam 699 bin 236 TL ceza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 16:35 Güncelleme: 20.08.2024 16:45
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Hakkari’de kaçak avcılara geçit yok! Tam 699 bin 236 TL ceza

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde nesli tükenmekte olan dağ keçisini avlayan 3 kişi, yanında kesilmiş halde bulunan keçi eti ve silahla yakalandı. 3 kaçak avcıya 699 bin 236 lira para cezası kesildi.

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