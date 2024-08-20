20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.08.2024 16:49
ABONE OL
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı

Samsun'da kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı tabancayla yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör