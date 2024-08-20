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Muş'ta 2 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:58
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Muş’ta 2 yıldır aralarında husumet bulunan aileler barıştı

Muş'ta 2 yıl önce iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Akan kan sonrası aralarında husumet başlayan aileler, düzenlenen törenle geçmişi bir kenara bırakarak barıştı.Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır "Bu tür husumetler sadece 2 aileyle kalmıyor. Onlarla ilişkisi olan herkesi, tüm komşuları, civar köyleri, ilçeyi, beldeyi ve ili etkiliyor. Her iki ailenin büyüklerini tebrik ediyorum. Çünkü uzlaşmak da maharet, fedakarlık ister." dedi.

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