20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.08.2024 16:14 Güncelleme: 20.08.2024 16:14
ABONE OL
Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'un sembol yerlerinden olan Galata Kulesi İle birlikte görüntülenen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntüler ise masalsı manzaralar oluşturdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör