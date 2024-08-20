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Edirne'de göçmen operasyonu! 30 kişi yakalandı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:52
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Edirne’de göçmen operasyonu! 30 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 30 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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