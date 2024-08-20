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Küçükçekmece'de zincirleme kaza! Bir araç takla attı: 2 yaralı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 12:34 Güncelleme: 20.08.2024 12:49
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Küçükçekmece’de zincirleme kaza! Bir araç takla attı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Olayda 2 kişi yaralanırken, hafif ticari araç da takla atarak park halindeki 5 araca hasar verdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 KJ 8835 Plakalı hafif ticari araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan çıkan 46 NE 914 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki yolcu yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleriOlay yerine gelen sağlık ekipleri


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralılara yardım eden sağlık ekipleriYaralılara yardım eden sağlık ekipleri

Kazada park halindeki üç araç olmak üzere 5 tane araç hasar görürken, cadde bir süre trafiğe kapandı.


"İKİ ARACIN ÇARPIŞMASIYLA BEYAZ ARAÇ HAVAYA UÇTU"
Araçların çarpışmasıyla patlama sesi gibi bir ses geldiğini söyleyen Muharrem Geçer, "Biri caddeden geliyordu, diğeri de sokaktan geliyordu iki aracın çarpışmasıyla beyaz araç havaya uçtu. Biz de buradaydık. Patlama sesi gibi bir ses geldi. iki tane yaralı var, iki ambulans geldi, itfaiye geldi" dedi.

Kaza yapan araçlarKaza yapan araçlar

"BEYAZ ARAÇ ÇOK HIZLIYMIŞ"
Meydana gelen kaza ile ilgili konuşan Kerem Kula görgü tanığı, "Caddeden gelen araç ile ara sokaktan çıkan araç çarpışmış. Beyaz araç çok hızlıymış herhalde. Beyaz araç sonra park halindeki araçlara çarpmış. 2 yaralı vardı, ambulans aldı götürdü. Toplamda 5 araçta hasar vardı'' diye konuştu.

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