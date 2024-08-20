Küçükçekmece’de zincirleme kaza! Bir araç takla attı: 2 yaralı

Yaralılara yardım eden sağlık ekipleri

Kazada park halindeki üç araç olmak üzere 5 tane araç hasar görürken, cadde bir süre trafiğe kapandı.



"İKİ ARACIN ÇARPIŞMASIYLA BEYAZ ARAÇ HAVAYA UÇTU"

Araçların çarpışmasıyla patlama sesi gibi bir ses geldiğini söyleyen Muharrem Geçer, "Biri caddeden geliyordu, diğeri de sokaktan geliyordu iki aracın çarpışmasıyla beyaz araç havaya uçtu. Biz de buradaydık. Patlama sesi gibi bir ses geldi. iki tane yaralı var, iki ambulans geldi, itfaiye geldi" dedi.