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54 yıldır zamana ayar verip teknolojiye direniyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 12:44
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54 yıldır zamana ayar verip teknolojiye direniyor

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki Servet Özkörükçü, 54 yıldır mesleğini yaşatmak için teknolojiye direniyor.

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