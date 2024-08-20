Ceset sanıldı gerçek bakın ne çıktı! Şanlıurfa’da ekipleri alarma geçiren ihbar

Şanlıurfa'da sulama kanalında görülen dev kaplumbağanın cesede benzetilmesiyle ekipler alarma geçti.

Dalgıç polislerin sulama kanalında yaptığı arama sonrası telef olmuş halde dev bir kaplumbağa bulundu. Kanalda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler çalışmalarını sonlandırdı.