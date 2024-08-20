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Ceset sanıldı gerçek bakın ne çıktı! Şanlıurfa'da ekipleri alarma geçiren ihbar

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 20.08.2024 12:31 Güncelleme: 20.08.2024 13:06
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Ceset sanıldı gerçek bakın ne çıktı! Şanlıurfa’da ekipleri alarma geçiren ihbar

Şanlıurfa'da sulama kanalının yüzeyinde görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ceset ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler kanalda arama çalışmaları yaparken, cismin telef olmuş bir kaplumbağa olduğu anlaşıldı.

Şanlıurfa'da sulama kanalında görülen dev kaplumbağanın cesede benzetilmesiyle ekipler alarma geçti.

Dalgıç polislerin sulama kanalında yaptığı arama sonrası telef olmuş halde dev bir kaplumbağa bulundu. Kanalda herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Ekipler ceset ihbarı sonrası bölgede arama yaptıEkipler ceset ihbarı sonrası bölgede arama yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında, gece saatlerinde bir ceset gördüğünü öne süren vatandaşlar, durumu 112 Acil Servi ekiplerine bildirdi. İhbar, ekipleri alarma geçirdi.

DSİ yetkililerince suyun kesilmesiyle çalışma başlatıldı. Dalgıç polis ekiplerinin sulama kanalında arama çalışmaları sonucunda cesede ulaşılmazken, telef olmuş halde dev bir kaplumbağa bulundu.

Ceset ihbarı yapılan cisim kaplumbağa ölüsü çıktıCeset ihbarı yapılan cisim kaplumbağa ölüsü çıktı

Ekipler, çalışmalarını sonlandırdı. Vatandaşlar, dev kaplumbağanın vatandaşlar tarafından insan cesedine benzetilebileceğini söyledi.

Ekipleri alarma geçiren ihbarEkipleri alarma geçiren ihbar EKİPLERİ ALARMA GEÇİREN İHBAR

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