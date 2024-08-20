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Konya'da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 00:55
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Konya’da TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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