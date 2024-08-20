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Domuz dehşeti hastanelik etti! Saldırıya uğrayan çiftçi ağır yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 00:32 Güncelleme: 20.08.2024 00:33
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Domuz dehşeti hastanelik etti! Saldırıya uğrayan çiftçi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasında işini yapan 37 yaşındaki çiftçi bir domuzun saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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