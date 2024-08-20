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Kayseri'de şüpheli paket paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 01:07 Güncelleme: 20.08.2024 01:08
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Kayseri’de şüpheli paket paniği! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kayseri'de akşam saatlerinde bir AVM'nin yakınlarında görülen paket vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin fünye ile patlattığı paket ise boş çıktı.

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