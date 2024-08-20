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Konya'da feci kaza! 3 yaralı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:40 Güncelleme: 20.08.2024 09:43
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Konya’da feci kaza! 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. Kazazedeler ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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