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Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:53 Güncelleme: 20.08.2024 09:53
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Gümüşhaneli dağcılar 12. kez Türkiye’nin zirvesinde

Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı 12. kez Gümüşhaneli dağcıları konuk etti. Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi sporcular her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri Ağrı Dağı zirve tırmanışının 12.sini bu yıl sis ve tipi altında zorlu da olsa tamamlamayı başardı.

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