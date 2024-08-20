İstanbul'da dehşet veren olay! Bir şahıs Marmaray'da kendini raylara atıp intihar etti
İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler şahsı işte böyle çıkardı...
Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi.
TRENİN RAYLARINA ATLADI
Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı.
Şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür" açıklaması yapıldı.
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