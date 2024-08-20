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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:55
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Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Bursa'da park halindeki hafif ticari bir araç alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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