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Gölbaşı'nda kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor! Hükümetten büyük seferberlik

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 11:08 Güncelleme: 20.08.2024 11:09
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Gölbaşı’nda kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor! Hükümetten büyük seferberlik

Kahramanmaraş merkezli 6-7 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman'da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediliyor. Hükümet, Gölbaşı ilçesinde yapımı süren konutlar için seferberlik halinde.

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