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Adana'nın kedisi de asabi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 10:56
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Adana’nın kedisi de asabi

Adana'da kendisini sevmek isteyen vatandaşları tırmalayan asabi kedi 'Kızım', vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Artan tırmalama vakalarının ardından yattığı noktaya 'Dikkat tırmalar' yazısı asılan kedinin bulunduğu Kuyumcular Çarşısı'na köpek dahi korkusundan gelemiyor.

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