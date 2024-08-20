Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hakk’a yürüdü! Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan kimdir, eserleri neler?

Prof. Ersin Nazif Gürdoğan

ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?

1945 yılında Eskişehir'de doğdu. Temel üniversite eğitimini İTÜ'de Makine Mühendisliği alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nün uzmanlık programını 1968 yılında tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1968 ve 1972 yılları arasında proje değerlendirme uzmanı olarak çalıştı. Bu arada bir yıl İngiltere'de incelemelerde bulundu. Erzurum Üniversitesi'nde 1972'de akademik çalışmalara başladı. Görevini 1976'da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne aktardı. Doktora çalışmasını 1975'te bitirdi. 1987'de doçent, 1994'te profesör oldu. Değişik üniversitelerde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Mavera dergisinin yedi kurucusu arasında yer alan Gürdoğan, evli ve üç çocuk babasıdır.