Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan Hakk'a yürüdü! Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan kimdir, eserleri neler?
Görünmeyen Üniversite, Teknolojinin Ötesi, Hicaz'dan Endülüs'e gibi birçok önemli esere imza atan gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hayatını kaybetti.
Gazeteci ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan vefat etti. Edinilen bilgiye göre Gürdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Gürdoğan'ın cenazesi bugün öğlen vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak namazın ardından Eskişehir'de defnedilecek. Eskişehir'de 1945'te dünyaya gelen Gürdoğan, iktisat alanında 1994'te profesör oldu, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde dersler verdi.
Prof. Dr. Gürdoğan, "Görünmeyen Üniversite", "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e" ve "Zamanı Aşan Şehirler" adlı eserlere de imza attı.
ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN KİMDİR?
1945 yılında Eskişehir'de doğdu. Temel üniversite eğitimini İTÜ'de Makine Mühendisliği alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nün uzmanlık programını 1968 yılında tamamladı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda 1968 ve 1972 yılları arasında proje değerlendirme uzmanı olarak çalıştı. Bu arada bir yıl İngiltere'de incelemelerde bulundu. Erzurum Üniversitesi'nde 1972'de akademik çalışmalara başladı. Görevini 1976'da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne aktardı. Doktora çalışmasını 1975'te bitirdi. 1987'de doçent, 1994'te profesör oldu. Değişik üniversitelerde öğretim üyeliğine devam etmektedir. Mavera dergisinin yedi kurucusu arasında yer alan Gürdoğan, evli ve üç çocuk babasıdır.
Gürdoğan'ın yayınlanmış kitapları:
Üretim Planlamasında Doğrusal Programlama ve Demir Çelik Endüstrisinde Bir Uygulama, Ankara SBF Yayını 1981.
Ticari ve Sosyal Açıdan Proje Değerlendirme Yöntemleri, DPT Yayını, Ankara, 1987.
İşletmelerde Yatırım Yönetimi, MÜSİAD Yayını, İstanbul, 2004.
Girişimcilik ve Girişim Kültürü, İGİAD yayını, İstanbul genişletilmiş 3. baskı, 2019
Teknolojinin Ötesi, 1985 Yazarlar Birliği Fikir Ödülü, İz Yayıncılık, İstanbul, 5. baskı, 2015
Kültür ve Sanayileşme, Konuşmalar, İz Yayıncılık, İstanbul, 5. baskı, 2017
Kirlenmenin Boyutları, İz Yayıncılık, İstanbul, 5. baskı, 2017
Günler Akarken, İz Yayıncılık, İstanbul, 2. baskı, 2013
İki Dünyanın Hesaplaşması, İz Yayıncılık, İstanbul, 2. baskı, 2017
Hicaz'dan Endülüs'e, İz Yayıncılık, İstanbul, 5. baskı, 2021
Zamanı Aşan Şehirler, 1994 Yazarlar Birliği Gezi Ödülü, İstanbul 3. baskı, 2013
New York'tan Los Angeles'a, yeni roma İz Yayıncılık, İstanbul, Genişletilmiş 3. baskı, 2017
Düşünceyi Eylem İçin Bilmek, İz Yayıncılık, İstanbul, 1. baskı, 2018
Dünya Bir Şehirdir, İz Yayıncılık, İstanbul, 1. Baskı, 2019
Her Şehir Bir Dünyadır, İz Yayıncılık, İstanbul, 1. baskı, 2020
Görünmeyen Üniversite, İz Yayıncılık, İstanbul, 11. baskı, 2021
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