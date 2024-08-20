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Düğün yolunda feci kaza! 4 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:32 Güncelleme: 20.08.2024 15:38
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Düğün yolunda feci kaza! 4 ölü

Batman Kozluk kara yolunda trafik kazası meydana geldi. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin, kızlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap, Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpıştı.

Olay yeriOlay yeri

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yeriOlay yeri
Kazada sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan Remziye İba (58) ve Mensure Güler olay yerinde yaşamını yitirdi. Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yeriOlay yeri

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yeriOlay yeri

Medeni ve Remziye İba'nın, kızlarının düğünü için Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazada hafif yaralanan sürücü M.Ş.A. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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