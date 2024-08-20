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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Selin Ciğerci Türkiye'den evlat edindi" iddialarına yalanlama

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 15:24
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Selin Ciğerci Türkiye’den evlat edindi iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan Selin Ciğerci'nin Türkiye'den evlat edindiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtirken, bu iddia dışında daha önce benzer bir konuda açılan soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

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