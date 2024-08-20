Baba ve küçük kızının sır ölümü! Cansız bedenleri bulundu: Dikkat çeken "mektup" detayı
Manisa'ın Akhisar ilçesinde Ömür Ö. adlı yakınlarından haber alamayan vatandaşlar evlerine gitti. İçeri gittiklerinde dehşet manzara ile karşılaşan yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, baba ve 10 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ekipler tarafından evde yapılan incelemede, baba Ömür Ö'nün yazdığı değerlendirilen iki mektup bulundu.
Manisa'da bir evde baba ile 10 yaşındaki kızından haber alamayan yakınları evlerine girince şoke oldu.
Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın 3. katında ikamet eden 49 yaşındaki Ömür Ö'den haber alamayan yakınları daireye geldi.
BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU!
İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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