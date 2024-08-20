Baba ve küçük kızının sır ölümü! Cansız bedenleri bulundu: Dikkat çeken "mektup" detayı

Manisa'da baba ve 10 yaşındaki kızı evde ölü bulundu.

BABA VE KIZI ÖLÜ BULUNDU!

İçeriye giren akrabaları, baba ve 10 yaşındaki kızın hareketsiz olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.