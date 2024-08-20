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Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor: 44,17 hektar alan zarar gördü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:17 Güncelleme: 20.08.2024 09:20
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Çankırı’daki orman yangınına müdahale sürüyor: 44,17 hektar alan zarar gördü

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 14’üncü saatte sürüyor. Yangının etkisini yitirdiği belirtildi.

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