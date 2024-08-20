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Altınözü'nde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:04 Güncelleme: 20.08.2024 09:12
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Altınözü’nde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan zeytinlik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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