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Alevlerle mücadele! Orman yangınlarında son durum ne?

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:21 Güncelleme: 20.08.2024 09:28
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Alevlerle mücadele! Orman yangınlarında son durum ne?

Yurdun birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak'taki yangın kontrol altına alındı. Çankırı ve İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

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