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Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 00:11 Güncelleme: 20.08.2024 00:17
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Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne operasyon: 14 gözaltı

Bursa merkezli 2 ilde bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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