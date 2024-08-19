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Motosiklet kırmızı ışıkta yola atlayan yayaya çarptı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 00:08
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Motosiklet kırmızı ışıkta yola atlayan yayaya çarptı: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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