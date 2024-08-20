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Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 10:43 Güncelleme: 20.08.2024 10:45
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Arnavutköy’de yeni evli çiftin evine girerek 150 bin TL’lik altın çaldılar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir binaya giren 2 kişi, dairede bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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