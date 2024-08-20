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Ecel direksiyon başında yakaladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 10:03
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Ecel direksiyon başında yakaladı

Tekirdağ Çorlu'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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