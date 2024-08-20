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Hatay'da yıkım esnasında bina çöktü! Operatör ölümden döndü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:23 Güncelleme: 20.08.2024 09:26
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Hatay’da yıkım esnasında bina çöktü! Operatör ölümden döndü

Hatay'da depremde ağır hasar alan yapıların yıkımı sırasında, bina çöktü. Kepçe operatörü, çöken binadan saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

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